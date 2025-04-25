Бортовые полуприцепы и седельные тягачи: "Укрнафта" нарастила свой парк спецтехники и транспорта

С начала 2025 года автопарк "Укрнафты" пополнился 113 единицами специальной техники и транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом за период с 2023 по 2025 год "Укрнафта" пополнила свой автопарк 663 новыми единицами техники разного назначения.

Какую "Укрнафта" получила технику

Бортовые полуприцепы и грузовики для перевозки тяжелых грузов, что важно для поддержки логистики на наших производственных площадках.

Пассажирские, вахтенные автобусы и микроавтобусы, предназначенные для перевозки сотрудников на регулярной основе, а также изменения в самые отдаленные точки на Востоке и Западе Украины.

Грузовики и седельные тягачи для перевозки различных грузов – от сырья до оборудования.

Автоцистерны для транспортировки нефти поддерживающие эффективность процесса добычи.

Тракторные тягачи для перемещения тяжелой техники.

Экскаваторы, погрузчики и илососы для проведения земляных работ, обработки почвы и других технических задач.

Топливозаправщики и пожарные авто для бесперебойной поставки горючего и борьбы с пожарами.

В компании добавили, что все эти обновления позволяют не только повысить эффективность наших операций, но значительно улучшить условия работы персонала.

Что известно об "Укрнафте"

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность: разведка и добыча нефти и природного газа, транспортировка и переработка нефти и газа, реализация нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины.

Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, компания "Укрнафта" получила право на добычу газа на Олесском участке, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа и расположен во Львовской и Ивано-Франковской областях.