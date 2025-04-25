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Бортовые полуприцепы и седельные тягачи: "Укрнафта" нарастила свой парк спецтехники и транспорта
С начала 2025 года автопарк "Укрнафты" пополнился 113 единицами специальной техники и транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В целом за период с 2023 по 2025 год "Укрнафта" пополнила свой автопарк 663 новыми единицами техники разного назначения.
Какую "Укрнафта" получила технику
- Бортовые полуприцепы и грузовики для перевозки тяжелых грузов, что важно для поддержки логистики на наших производственных площадках.
- Пассажирские, вахтенные автобусы и микроавтобусы, предназначенные для перевозки сотрудников на регулярной основе, а также изменения в самые отдаленные точки на Востоке и Западе Украины.
- Грузовики и седельные тягачи для перевозки различных грузов – от сырья до оборудования.
- Автоцистерны для транспортировки нефти поддерживающие эффективность процесса добычи.
- Тракторные тягачи для перемещения тяжелой техники.
- Экскаваторы, погрузчики и илососы для проведения земляных работ, обработки почвы и других технических задач.
- Топливозаправщики и пожарные авто для бесперебойной поставки горючего и борьбы с пожарами.
В компании добавили, что все эти обновления позволяют не только повысить эффективность наших операций, но значительно улучшить условия работы персонала.
Что известно об "Укрнафте"
ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность: разведка и добыча нефти и природного газа, транспортировка и переработка нефти и газа, реализация нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины.
Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.
"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.
Напомним, компания "Укрнафта" получила право на добычу газа на Олесском участке, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа и расположен во Львовской и Ивано-Франковской областях.