За пять недель британцы сняли с банков примерно на 700 млн фунтов стерлингов больше обычного. Рост спроса на наличность произошел после призыва правительства подготовиться к возможным кризисным ситуациям.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Почему британцы запасаются деньгами

22 октября министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис в рамках кампании "Будь готов" призвал граждан иметь дома запасы на три дня. Речь идет о питьевой воде, еде длительного хранения, радиоприемниках и наличных деньгах — банкнотах и монетах.

Рекомендации касаются возможных кибератак, сильных негодных явлений, отключений электроэнергии и других ситуаций, которые могут нарушить работу привычных сервисов.

По данным Банка Англии, с 22 октября объем наличных денег в обращении увеличился на 1,5 млрд фунтов, или на 1,5%. Это самый большой рост за такой период с 2014 года. За последние пять недель объем дополнительных наличных по сравнению с обычными показателями составил около 700 млн фунтов.

Спрос на деньги был примерно вдвое выше, чем за аналогичный период предыдущих трех лет. Больший рост фиксировался только осенью 2009 года во время финансового кризиса.

Наличные деньги откладывают, а продукты покупают впрок

Британцы также увеличили закупки товаров длительного хранения. В частности, выросли продажи консервов, молока длительного хранения, антисептиков и бутилированной воды.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли обратил внимание на рост количества наличных денег в обращении, несмотря на распространение электронных платежей.

"Сумма наличных, которую мы выпускаем в обращение, продолжает расти. Это один из крупнейших парадоксов в мире центральных банков", — заявил он.

Среди возможных причин роста спроса на наличные деньги аналитики также называют опасения по поводу перебоев в работе банков, электросетей и платежных систем. На поведение людей могут оказывать влияние инфляция и рост стоимости жизни. В то же время увеличение использования наличных денег может быть связано и с расширением теневой экономики, однако это лишь одно из возможных объяснений.

Какая ситуация с наличными в Украине

В Украине за девять месяцев 2026 г. выросли объемы кассовых оборотов банковской системы. Объем выдачи наличных из банковских касс превысил поступления и достиг 2 463,4 миллиарда гривен, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украинцы чаще забирали наличные из-за усиления российских воздушных атак, разрушения критической инфраструктуры и риска для энергетики. В таких условиях люди традиционно стремятся держать запас средств на руках.

Однако безналичная оплата остается основным способом расчетов в Украине. За январь – сентябрь 2026 года украинцы совершили более 7,2 млрд операций с платежными картами без использования наличных денег. Их общая сумма превысила 4 трлн.