АО "Укрзализныця" продолжает иметь статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Компания также сохраняет право на увеличенный объем бронирования военнообязанных работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Как отмечается, изменения в порядок бронирования военнообязанных, принятые Кабинетом Министров в конце октября, не отменяют действующий статус Укрзализныци и предусмотренные для нее увеличенные лимиты.

В частности, статус АО "Укрзализныця" как критически важного предприятия остается в силе. 16 июля 2027 года.

В то же время решение Министерства обороны по увеличенному объему бронирования работников компании будет действовать до 8 декабря 2026 года .

В Укрзализныце сообщили, что сейчас работают над сохранением установленных лимитов и недопущением их сокращения.

Отдельно в компании подчеркнули, что в общую квоту бронирования по-прежнему причисляются работники, которые уже имеют отсрочку от призыва на военную службу в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Таким образом, принятые правительством изменения не лишают Укрзализныцю статуса критически важного предприятия и не отменяют действующего решения об увеличенном объеме бронирования ее персонала.

Ранее сообщалось, что государство ищет возможность привлечь больше людей к защите страны. До 1 декабря правительство планирует согласовать с бизнесом прозрачный и действенный механизм изменений бронирования, согласно которому предприятия будут отдавать долю людей на мобилизацию.