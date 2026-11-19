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Бронирование в "Укрзализныце": правительство сохранило статус критически важного предприятия
АО "Укрзализныця" продолжает иметь статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Компания также сохраняет право на увеличенный объем бронирования военнообязанных работников.
Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.
Как отмечается, изменения в порядок бронирования военнообязанных, принятые Кабинетом Министров в конце октября, не отменяют действующий статус Укрзализныци и предусмотренные для нее увеличенные лимиты.
В частности, статус АО "Укрзализныця" как критически важного предприятия остается в силе. 16 июля 2027 года.
В то же время решение Министерства обороны по увеличенному объему бронирования работников компании будет действовать до 8 декабря 2026 года .
В Укрзализныце сообщили, что сейчас работают над сохранением установленных лимитов и недопущением их сокращения.
Отдельно в компании подчеркнули, что в общую квоту бронирования по-прежнему причисляются работники, которые уже имеют отсрочку от призыва на военную службу в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Таким образом, принятые правительством изменения не лишают Укрзализныцю статуса критически важного предприятия и не отменяют действующего решения об увеличенном объеме бронирования ее персонала.
Ранее сообщалось, что государство ищет возможность привлечь больше людей к защите страны. До 1 декабря правительство планирует согласовать с бизнесом прозрачный и действенный механизм изменений бронирования, согласно которому предприятия будут отдавать долю людей на мобилизацию.