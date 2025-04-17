Business Wisdom Summit 2025: как бизнес открывает возможности в шторме

Украинский бизнес уверенно говорит о росте и масштабировании, о стратегии развития теперь, а не после войны — на Business Wisdom Summit , состоявшемся 11 апреля в Киеве. 600 участников, 40 ведущих украинских топменеджеров и международных хедлайнеров откровенно говорили об экономике под обстрелами, о деньгах в условиях хаоса, о технологиях, которые рождаются на поле боя, и о будущем Украины.

Голосом мероприятия стала Оксана Гутцайт, ведущая программы "Факты" на канале ICTV.

Ведущая Оксана Гутцайт

Стартовали обсуждения по экспертному интервью с Данилом Гетманцевым, председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Одним из ключевых последствий новых таможенных инициатив администрации Дональда Трампа стала дестабилизация мировой экономики. Действия США запускают цепную реакцию, которая может больно ударить по украинскому экспорту не только из-за прямых тарифов, но и ответов других глобальных игроков.

Юрий Гусев и Данило Гетманцев

Как же в реалиях неопределенности восстанавливать экономику и закладывать будущее для страны? Саммит продлила панель "Строим украинское". Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS, предложил перспективные направления, на развитие которых стране следовало бы сфокусироваться.

Панельная дискуссия "Строим украинское"

"Экономическое благосостояние страны напрямую зависит от масштаба украинских проектов. Каждый 1 млрд долларов инвестиций может увеличить ВВП на 0,5-1%. Глобальные инфраструктурные проекты не просто вливают средства в экономику, а запускают многоуровневую цепь изменений. Для нас, как для владельца и оператора одного из крупнейших инвестиционных проектов в Украине, важно создавать этот мультипликативный эффект", — отметил Руслан Шостак.

Руслан Шостак

Участники дискуссии, в частности, Евгений Куликов, руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка, и Игорь Лиски, основатель инвестиционной компании EFI Group, сошлись на том, что путь к экономике с триллионным ВВП лежит через построение сильной и самодостаточной индустрии с высокой степенью локализации.

Панель "Цена Лидерства"

Панель "Recovery: инвестиции в восстановление Украины" была посвящена не только восстановлению страны, но и изменению парадигм будущего. Директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар Илья Польшаков рассказал, как Киевстар будет помогать стране трансформироваться в больших инновациях. Например, инвестирование в компанию Starlink, изменяющее философию развития сети. В свою очередь адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS Евгений Рияко поделился положительными настроениями относительно новых гарантий для инвесторов. На втором чтении находится законопроект о приостановлении маски-шоу и наложении бессрочных арестов после обыска.

Сегодня пока инвестиционный климат Украины закаляется войной, роль банков меняется — от кредитора до сотворца трансформаций. Ведущие эксперты Лариса Бондарева (Райффайзен Банк), Сергей Магдич (ПУМБ), Первин Дадашова (НБУ), Андрей Семченко (СК ИНГО) и Юлия Пономаренко (AbInBev Efes Украина) очертили новую архитектуру финансирования в условиях нестабильности.

Панель "Финансирование бизнеса"

По мнению генерального директора сети супермаркетов NOVUS Марка Петкевича, украинский бизнес вынужден брать ответственность за стабильность экономики. Однако даже при готовности платить налоги и развиваться бизнес нуждается в стабильности со стороны государства и долгосрочных планов. В подтверждение этих слов генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо поделился, что ArcelorMittal уже инвестировал $1 млрд в поддержку производства в Украине. Однако значительные трудности, в том числе повышение цен на энергоносители, ставят под угрозу конкурентоспособность предприятия.

Марк Петкевич

Мауро Лонгобардо

Участники дискуссии коснулись и проблем кадрового дефицита и интеграции ветеранов в мирную жизнь после возвращения с фронта. В своем выступлении о роли бизнеса в этом процессе Александр Богуцкий, СЕО медиакомпании Starlight Mediа, подчеркнул: "Инвестируя в продукты и сервисы для ветеранов и их семей, мы выполняем негласный контракт с обществом, совестью и ценностями страны. Есть вещи, которые нельзя делегировать: уважение, поддержка, признание, признание. Но наша задача — сделать так, чтобы эффективность никогда не перечеркивала человечность".

Александр Богуцкий

В то время, когда восстановление страны является стратегическим вектором, главным активом бизнеса и экономики становится человек. Евгений Шагов (AM System, GAMA Consulting) и Андрей Длигач (Advanter.ua) рассказали о лучшей инвестиции в бурные времена — вложениях в собственное персональное развитие, адаптивность к новому миру, гибкость собственного ментального здоровья.

Евгений Шагов

Операционный директор Группы Метинвест Сергей Мироненко поделился своей обеспокоенностью по поводу последствий таможенных тарифов США для украинского экспорта, что может привести к введению аналогичных мер со стороны других игроков. Заместитель генерального директора Интерпайп Денис Морозов согласился с этими прогнозами и отметил, что это может повлечь за собой значительное сокращение производства, а также повышение торговой напряженности на рынках.

Опытом вывода продукта на новый рынок Европы поделился Василий Яцишин, директор по управлению массмаркет-брендами Kormotech. Качественное исследование релевантных каналов, ожиданий аудитории от продукта позволило бренду Club 4 Paws достичь 31% узнаваемости среди потребителей, и это входной билет на рынок.

Васыль Яцишин

Панельная дискуссия "Оружейники" дала понимание, что украинская оборонная индустрия уже создает решения, в которых нуждается весь мир. Во время своего выступления СЕО KVERTUS Ярослав Филимонов рассказал, что массовое использование врагом усовершенствованных дронов уже нуждается не в точечном, как раньше, в применении средств РЭБ и РЭР, а в целостной экосистеме. KVERTUS работает над развертыванием экосистемы, объединяющей и синхронизирующей средства РЭР и РЭБ, позволяя управлять ими дистанционно и с устройств различного типа, даже со смартфона.

Ярослав Филимонов

Во время Business Wisdom Summit состоялась церемония награждения бизнес-лидеров по версии журнала "ТОП-100. РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ" .

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа Delo.ua благодарны партнерам:

генеральному партнеру TERWIN,

главному партнеру Sense Bank,

генеральному информационному партнеру Starlight Media.

Также благодарим кофейного партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера "Моршинска", вкусного партнера Lantmannen Axa, сладкого партнера компании "БКК", игристого партнера Latinium, алкогольного партнера AZNAURI.

А также медиапартнерам: Business Radio Group, телеканалам ICTV 2, ICTV, 1+1 Media, "Киев 24", медийному холдингу "Апостроф", "Эспрессо.TV", телеканалу "Прямой".

Онлайн-ресурсам: "NV.ua", УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, "44.ua", Postfactum, "Первый бизнесовый", TrueUA, HR-Liga, "Охрана труда и пожарная безопасность", "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, "ШоТам", а также компаниям ADV EXPERT, Infovision, bc media, БФК Gulliver, "Образование Дывосвит" и Европейской Бизнес Ассоциации, Ассоциации украинских банков.

Присоединяйтесь к тем, кто уже строит новую экономику — с ценностями, которые не перечеркивает кризис.