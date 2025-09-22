Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бывшая глава Defence Builder стала директором португальского оборонного стартапа

Екатерина Безсудная
Екатерина Безсудная. Фото: facebook.com/kateryna.bezsudna

Екатерина Безсудная, которая в начале сентября ушла с должности CEO украинского акселератора оборонных стартапов Defence Builder, стала исполнительным директором украинского отдела португальского стартапа Тekever, производящего дроны.

Как пишет Delo.ua, об этом Безсудная рассказала в интервью DOU.

"Теперь это официально. Я занимаю должность директора Тekever Ukraine - это решающий шаг для укрепления сотрудничества между украинскими защитниками и международным производителем, который присутствует в Украине с момента полномасштабного вторжения", - заявила Безсудная.

Она добавила, что в Текевер будет работать над тем, чтобы обеспечивать потребности Сил обороны средствами, которые оказывают "реальное влияние на поле боя".

Португальский IT-стартап Тekever, специализирующийся на разработке беспилотников для разведки с использованием ИИ, недавно привлек около $500 млн инвестиций, что подняло его оценку свыше $1 млрд. Дроны компании AR3 и AR5 помогли ВСУ уничтожить российскую технику на миллиарды долларов.

Безсудная также сообщила о расширении киевского офиса, который был открыт в апреле 2025 года и строительстве "мощного" центра исследований и разработок (R&D) в Украине, который связан с центрами Tekever в Португалии, Франции и Великобритании.

В настоящее время в украинский отдел ищут около 10 инженеров и операционного менеджера.

Безсудная также будет работать над ускорением интеграции инноваций украинских стартапов в систему Tekever.

"Следующий этап - когда воинские части начнут делать частные военные компании . Это уже понемногу происходит. Большие военные подразделения адаптируют разработки и уже создают внутренние R&D, чтобы закрыть потребности в критических технологиях. За этим я вижу будущее", - подытожила Безсудная.

В начале сентября украинский акселератор оборонных стартапов Defence Builder сообщил о кадровых изменениях.   Екатерина Безсудная покинула пост генерального директора, но осталась соучредительницей и продлила поддержку инициативы. Новой CEO назначен Лине Риндвиг.


Автор:
Светлана Манько