Бывшая глава Defence Builder стала директором португальского оборонного стартапа

Екатерина Безсудная, которая в начале сентября ушла с должности CEO украинского акселератора оборонных стартапов Defence Builder, стала исполнительным директором украинского отдела португальского стартапа Тekever, производящего дроны.

Как пишет Delo.ua, об этом Безсудная рассказала в интервью DOU.

"Теперь это официально. Я занимаю должность директора Тekever Ukraine - это решающий шаг для укрепления сотрудничества между украинскими защитниками и международным производителем, который присутствует в Украине с момента полномасштабного вторжения", - заявила Безсудная.

Она добавила, что в Текевер будет работать над тем, чтобы обеспечивать потребности Сил обороны средствами, которые оказывают "реальное влияние на поле боя".

Португальский IT-стартап Тekever, специализирующийся на разработке беспилотников для разведки с использованием ИИ, недавно привлек около $500 млн инвестиций, что подняло его оценку свыше $1 млрд. Дроны компании AR3 и AR5 помогли ВСУ уничтожить российскую технику на миллиарды долларов.

Безсудная также сообщила о расширении киевского офиса, который был открыт в апреле 2025 года и строительстве "мощного" центра исследований и разработок (R&D) в Украине, который связан с центрами Tekever в Португалии, Франции и Великобритании.

В настоящее время в украинский отдел ищут около 10 инженеров и операционного менеджера.

Безсудная также будет работать над ускорением интеграции инноваций украинских стартапов в систему Tekever.

"Следующий этап - когда воинские части начнут делать частные военные компании . Это уже понемногу происходит. Большие военные подразделения адаптируют разработки и уже создают внутренние R&D, чтобы закрыть потребности в критических технологиях. За этим я вижу будущее", - подытожила Безсудная.

В начале сентября украинский акселератор оборонных стартапов Defence Builder сообщил о кадровых изменениях. Екатерина Безсудная покинула пост генерального директора, но осталась соучредительницей и продлила поддержку инициативы. Новой CEO назначен Лине Риндвиг.



