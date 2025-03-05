Бывшего одесского военкома Борисова будут судить: сколько лет тюрьмы ему грозит

Дело бывшего скандального начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму более 140 миллионов гривен, передали в суд. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в ходе расследования были задокументированы факты приобретения членами семьи Борисова ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.

Кроме того, установлен ряд иностранных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.

В ГБР подчеркивают, что разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами бывшего одесского военкома и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.

"При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания считать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников.

Как отметили в ГБР, Борисов обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем).

Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело против Борисова: что известно

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля 2023 года. Его семья при полномасштабной войне приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

25 декабря 2024 года работники ГБР задержали Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн. гривен.