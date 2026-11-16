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Бывший топменеджер "Метинвеста" может войти в наблюдательный совет "Центрэнерго"

Виталий Коваленко может войти в наблюдательный совет Центрэнерго
Виталий Коваленко может войти в наблюдательный совет Центрэнерго

Кабинет министров согласовал кандидатуру заместителя председателя Фонда государственных имуществ Украины Виталия Коваленко в состав наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" как представителя государства. Ранее он занимал руководящий пост в горно-металлургическом холдинге "Метинвест".

Об этом информирует Dilo со ссылкой на expro.

Согласно документу, правительство согласовало кандидатуру Коваленко для представления интересов государства в наблюдательном совете энергогенерирующей компании.

Что известно о Коваленко

Виталий Коваленко с 28 апреля 2026 занимает должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

До перехода на государственную службу он работал директором департамента устойчивого развития и экологического менеджмента холдинга "Метинвест", входящего в бизнес-группу Рината Ахметова.

В целом у Коваленко более 20 лет опыта работы в государственном секторе и промышленном бизнесе. В частности, занимался юридическим сопровождением, стратегическим управлением и инвестиционными проектами.

Он получил степень бакалавра и магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также степень магистра международного финансового права в Университете Манчестера.

Кроме того, обучался по программе Executive MBA в швейцарской бизнес-школе IMD и проходил подготовку для директоров по устойчивому развитию в MIT Sloan.

Что известно об обновлении наблюдательного совета "Центрэнерго"

Государство через Фонд государственного имущества владеет 78,289% уставного капитала "Центрэнерго". Таким образом она является мажоритарным акционером компании и играет ключевую роль в формировании ее органов управления.

Набсовет контролирует работу руководства компании, принимает решения в пределах своих полномочий и представляет интересы акционеров.

В то же время согласование кандидатуры правительством не тождественно окончательному избранию в состав наблюдательного совета.

Напомним, в июне 2026 года "Центрэнерго" утвердило новый состав дирекции. Обновленный руководящий орган отвечает за операционную деятельность, финансовую устойчивость и реализацию стратегических направлений развития компании.

Автор:
Татьяна Гойденко

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