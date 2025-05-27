Бывший юморист и дзюдоист: Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении новых глав районных государственных администраций Киева.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно распоряжениям №73/2025-pп, №72/2025-рп, №71/2025-pп, №70/2025-pп, №69/2025-pп, №68/2025-pп, №67/2025-pп, №66/2025-pп, Зеленский назначил следующих председателей РГА Киева:

Голосеевский район — София Дунаевская

Дарницкий район — Александр Ковтунов

Деснянский район — Максим Бахматов

Днепровский район — Андрей Палладий

Подольский район — Владимир Наконечный

Святошинский район — Георгий Зантарая

Соломенский район — Сергей Мовенко

Шевченковский район — Александр Сазанович

На своих должностях остаются глава Оболонского района Кирилл Фесик и глава Печерского района Наталья Кондрашова.

Бывший юморист и дзюдоист

Максим Бахматов, назначенный главой Деснянской районной государственной администрации Киева, ранее был юмористом, участником КВН и продюсером украинского Comedy Club, где выступал под псевдонимом Ледокол Бахматов.

В 2016-2019 он был управляющим партнером проекта UNIT.City, а в 2019-2020 годах работал советником киевского городского головы Виталия Кличко. Бахматов возглавляет общественную организацию Офис Трансформации, которую сам основал.

Георгий Зантарая, назначенный главой Святошинской районной администрации Киева, — известный украинский дзюдоист грузинского происхождения, являющийся депутатом Киевсовета от партии "Слуга Народа".

Андрей Палладий до назначения главой Днепровской районной государственной администрации Киева был директором департамента цифрового развития выявления и розыска активов Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Ожидания киевлян понятны: конкретные действия, не бумажная активность. Каждый из назначенных руководителей понимает уровень ответственности. Районы нуждаются в системной, ежедневной работе — не из кабинета, а в тесном контакте с людьми. Работа должна быть ощутима для жителей в кратчайшие сроки", — прокомментировал глава Киевской МВА Тимур.

Напомним, в начале года во всех районах Киева райгосадминистрации синхронно провели конкурсы на исполнителей услуг по управлению многоквартирными домами. Следствием этих конкурсов стало установление новых тарифов на управление жильем.

Тимур Ткаченко отрицал причастность к повышению тарифов на управление многоквартирными домами в Киеве и отменил распоряжение, что к этому привело.

Конфликт Ткаченко и Кличко: двоевластие в Киеве

Ранее Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, которые незаконно выделяются под строительство по "серым схемам".

Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.