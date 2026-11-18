В октябре 2026 года украинский бизнес провел через кассовые аппараты расчетов на 589,1 млрд. грн., что на 4,1% больше, чем в сентябре. В то же время количество сформированных чеков сократилось. Такая динамика может свидетельствовать о том, что украинцы стали реже совершать покупки, но тратить за раз больше.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на обнародованные данные Налоговой службы.

По итогам января-октября 2026 общая сумма выручки через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО составила 5,47 трлн грн. Это на 708,2 млрд грн, или 14,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель достигал 4,76 трлн грн.

Возросло и количество расчетных документов. За десять месяцев предприниматели сформировали 9,22 млрд чеков, что на 381,4 млн, или 4,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Как изменились покупки украинцев в октябре

В октябре общая выручка бизнеса увеличилась на 23,2 млрд грн по сравнению с сентябрем. Среднедневная сумма расчетов выросла на 0,7% - с 18,86 млрд грн до 19 млрд грн.

В то же время количество сформированных чеков уменьшилось с 943,87 млн в сентябре до 942,55 млн в октябре.

Среднедневное количество чеков также сократилось - с 31,46 млн до 30,4 млн.

Таким образом, несмотря на незначительное уменьшение количества расчетных сделок, общая сумма затрат возросла.

Это может быть связано с изменением потребительских привычек украинцев из-за частых воздушных тревог, угрозы обстрелов и длительных отключений электроэнергии.

В таких условиях покупатели могут реже посещать магазины, а покупать больше товаров за один раз, выбирая самое безопасное и удобное время для покупок.

Несмотря на сложные условия безопасности, общий объем расчетов через РРО продолжает расти.

Приведенные показатели отражают номинальную выручку и сами по себе не свидетельствуют об увеличении физических объемов продаж.

Напомним, за первое полугодие 2026 года украинский бизнес провел через кассовые аппараты более 3,1 трлн. грн. В частности, в июне объем расчетов составил 559,5 млрд грн, а среднедневная выручка достигла 18,3 млрд грн.