Цена на газ в мае: изменились ли тарифы и сколько будут платить украинцы

В мае 2025 цена на газ для большинства украинских домохозяйств останется неизменной. Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" пролонгировала действие своего годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

Об этомсообщает консультационный центр для населения "Газправда".

Таким образом, более 98% бытовых потребителей — а это около 12 миллионов семей — и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр голубого топлива.

Годовые тарифы других поставщиков также остаются стабильными из-за моратория на повышение тарифов на базовые коммунальные услуги.

В то же время, месячные тарифы демонстрируют значительную вариативность — от умеренных 7,96 грн до рекордных 21,10 грн за кубометр. Такая разница объясняется рыночным характером предложений: поставщики самостоятельно формируют коммерческую цену в зависимости от спроса, закупочной стоимости и собственной бизнес-стратегии.

На рынке присутствует девять активных поставщиков, пятеро из которых предоставляют одновременно годовые и месячные предложения.

В частности, самую низкую месячную цену в мае выставили "Нафтогаз" и "Тернопольоблгаз сбыт" — по 7,96 грн/куб. м. Самым дорогим оказался газ от "Львовэнергосбыта" — 21,10 грн/куб. м. Также выше среднего выставили цены "Светгаз" — 18,99 грн и "Энерджи Трейд Групп" — 9,977 грн.

Цены на газ в мае 2025 года (грн./куб. м):

Коммерческие месячные предложения:

ООО "ГК Нафтогаз Украины" — 7,96;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98;

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" — 7,99 (срок действия: с 01.05.2025 по 31.08.2025);

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46;

ООО "Энерджи Трейд Групп" — 9,977;

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 18,99;

ООО "Львовэнергосбыт" — 21,10;

Самую низкую месячную цену предлагают "Нафтогаз" и "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн/куб. м, самую высокую — "Львовэнергосбыт" — 21,10 грн/куб. м. Среди годовых предложений самая низкая — у "Энерджи Трейд Груп" (7,799 грн), самая высокая — у "СветГаз" (9,99 грн).

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.