Цена на морковь в Украине поднялась на 83% по сравнению с прошлым годом: какие причины

Цены на морковь в Украине, которые начали расти в начале декабря, продолжают повышаться и на этой неделе. Сейчас цена на качественную морковь в Украине уже в среднем на 83% выше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что темпы торговли в этом сегменте в последние две недели также продолжают расти.

Какие цены на морковь в Украине

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с конца прошлой недели цена на морковь в Украине выросла в среднем на 11%.

Сегодня производители готовы продавать этот продукт по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67/кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки.

Некоторые производители планируют и дальше повышать цены, если сохранятся текущие темпы сбыта.

Почему дорожает морковь

По словам основных игроков рынка, росту цен способствует значительное повышение торговой активности в сегменте моркови.

В то же время, большинство хозяйств приостановили продажу высококачественной моркови в ожидании дальнейшего роста цен, сохраняя основной объем урожая. На рынок попадают только излишки, что приводит к некоторому ограничению предложения моркови.

Напомним, отпускные цены в Украине на огурцы снова начали снижаться. Продавцы вынужденно идут на такой шаг, потому что спрос на этот овощ очень низок, что нетипично для середины декабря.

Добавим, в начале декабря снизились цены на лук. Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.

Delo.ua сообщало, что стоимость бюджетного новогоднего стола с традиционными праздничными блюдами для украинской семьи из четырех человек вырастет почти на четверть и обойдется в 3594 гривен. Украинцам, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 739 грн.