Цены на нефть в понедельник остались почти неизменными. Рынок продолжает учитывать риски перебоев со снабжением из-за атак на суда и нефтеперерабатывающие предприятия на Ближнем Востоке, несмотря на дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в регионе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 23 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $92,67 + 0,11% WTI $83,57 +0,19% Urals $73,93 +3.02%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10 центов, или на 0,11%, до 92,67 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 16 центов, или 0,19%, до 83,57 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать неопределенность вокруг войны США и Израиля против Ирана. В воскресенье связанное с Тегераном движение хуситов заявило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. В то же время, Британская служба морских торговых операций (UKMTO) сообщила о нескольких инцидентах с нападениями на суда в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива в течение выходных.

Основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Гарри считает, что противостояние между Вашингтоном и Тегераном все больше приобретает признаки затяжного тупика, который может сохраняться до конца года. В то же время, по ее словам, президент США Дональд Трамп все еще может изменить позицию по возможному возобновлению военных действий.

Напомним, по снижению спроса на нефть в США и подготовке украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению горючего в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.