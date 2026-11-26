Нефтяные котировки продолжили рост во время азиатских торгов в четверг, 26 ноября, на фоне опасений по поводу перебоев со снабжением. Причиной беспокойства стало заявление йеменских хуситов об атаке на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $ 94,71 +0,1% WTI $84,03 +0,4% Urals $68,97 -7.20%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10 центов или на 0,1%, до 94,71 дол. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 35 центов или на 0,4% до 84,03 дол. за баррель. Расчеты по WTI в четверг не будут производиться через День благодарения в США.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рост цен на нефть был обусловлен обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в том числе атаками хуситов на саудовскую нефтяную инфраструктуру и рисками для судоходства через Ормузский пролив. Дополнительную поддержку котировкам оказали меньшие, чем ожидалось, запасы сырой нефти в США.

Напомним, снижение спроса на нефть в США и подготовка украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению топлива в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.