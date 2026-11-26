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Цена нефти на 26 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Нефтяные котировки продолжили рост во время азиатских торгов в четверг, 26 ноября, на фоне опасений по поводу перебоев со снабжением. Причиной беспокойства стало заявление йеменских хуситов об атаке на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$ 94,71
|+0,1%
|WTI
|$84,03
|+0,4%
|Urals
|$68,97
|-7.20%
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10 центов или на 0,1%, до 94,71 дол. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 35 центов или на 0,4% до 84,03 дол. за баррель. Расчеты по WTI в четверг не будут производиться через День благодарения в США.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, рост цен на нефть был обусловлен обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в том числе атаками хуситов на саудовскую нефтяную инфраструктуру и рисками для судоходства через Ормузский пролив. Дополнительную поддержку котировкам оказали меньшие, чем ожидалось, запасы сырой нефти в США.
Напомним, снижение спроса на нефть в США и подготовка украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению топлива в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.