Цены на нефть выросли в пятницу, прервав трехнедельный период понижения. Поддержку котировкам оказали атаки на танкеры в Ормузском проливе и энергетические объекты Саудовской Аравии, которые обострили опасения по поводу перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $94,90 +3.28% WTI $84,45 +2.87% Urals $75,18 +5.66%

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть в предыдущие недели сменилось ростом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе и удары йеменских хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии усилили опасения по поводу перебоев с поставкой сырья. Дополнительным фактором остается повреждение нефтеперерабатывающих мощностей региона.

Напомним, снижение спроса на нефть в США и подготовка украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению топлива в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.