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Цена нефти на 27 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть выросли в пятницу, прервав трехнедельный период понижения. Поддержку котировкам оказали атаки на танкеры в Ормузском проливе и энергетические объекты Саудовской Аравии, которые обострили опасения по поводу перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$94,90
|+3.28%
|WTI
|$84,45
|+2.87%
|Urals
|$75,18
|+5.66%
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть в предыдущие недели сменилось ростом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе и удары йеменских хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии усилили опасения по поводу перебоев с поставкой сырья. Дополнительным фактором остается повреждение нефтеперерабатывающих мощностей региона.
Напомним, снижение спроса на нефть в США и подготовка украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению топлива в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.