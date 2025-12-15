Запланована подія 2

Центр гуманитарного разминирования провел торги на 588 млн грн

United24 профинансирует разминирование украинских лесов / Минэкономики

Центр гуманитарного разминирования завершил торги по очистке сельскохозяйственных земель в Харьковской области общей площадью 7 995 гектаров. Работы охватят более 1200 кадастровых участков в трех общинах Изюмского района, а их общая стоимость по результатам аукционов составляет 588,3 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Разминирование земель в Харьковской области

"Мы постепенно подходим к очистке территорий, где шли серьезные боевые действия. Фактически на территории общин, где будет идти разминирование по этой заявке, более 31 тысяч гектаров имеют статус вероятно или подтвержденно загрязненных", - сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравай.

По результатам трех аукционов победил оператор "Гуманитарная безопасность". Еще два участка будет очищать компания "Глобал Демайнинг". Отдельные победы на торгах также одержали "ПСМ Украина", "Трансимпекс демайнинг", "Украинские сервисы разминирования", "Украинское агентство разминирования" и "Интернешнл демайнинг групп". Предварительная средняя стоимость работ в рамках поданной заявки составляет 73,6 тыс. грн/га.

Директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда отметил, что одна заявка позволила увеличить площадь земель, которые будут очищены в рамках государственной программы компенсации, почти на 50%. По его словам, процесс планируют запустить уже в этом году: по семи аукционам победители предварительно определены, еще по трем решениям ожидаются. Подписание соглашений может состояться в ближайшее время, что позволит начать разминирование почти восьми тысяч гектаров.

По данным обследований, большинство кадастровых участков в рамках заявки загрязнены противопехотными и противотранспортными минами, неразорванными взрывоопасными предметами, оставленными боеприпасами, а также кассетными боеприпасами.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Автор:
Ольга Опенько