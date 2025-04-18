Центр пробации изменяет сущность общественных работ как вида наказания: стартовал пилотный проект

В Украине стартовал пилотный проект Центра пробации, изменяющий суть общественных работ как вида наказания. Внедряется новая модель, базирующаяся на европейских подходах. Правонарушителей привлекают к работам, где они могут быть очень эффективными.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Планируется не просто направить правонарушителей на уборку территорий, а построить четкую, контролируемую систему, в которой каждый участник от предприятия до клиента пробации действует в пределах понятных правил.

Центр пробации теперь будет самостоятельно искать организации, нуждающиеся в работниках, проверяет их, заключает договоры и направляет туда людей, которые по решению суда получили наказание в виде общественных работ.

По новой модели будет внедрен индивидуальный подход: правонарушителей привлекают к работам, где они могут быть максимально эффективными (учитывать их навыки и опыт).

Разработчики проекта учли опыт европейских стран, включая Нидерланды.

"Если раньше общественные работы ограничивались только коммунальными предприятиями, то теперь круг партнеров расширяется. Речь идет не только о благоустройстве, но и об участии в работе, например, организаций, занимающихся развитием инфраструктуры государства и готовых взаимодействовать в рамках данной услуги", — говорится в сообщении Минюста.

В настоящее время инициатива введена в Киеве и области. В случае успеха проект масштабируется по всей Украине.

Напомним, в марте 2025 года нехватка кадров из-за мобилизации и выезда работников за границу стала наибольшим препятствием для ведения бизнеса в Украине.