Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Центр пробации изменяет сущность общественных работ как вида наказания: стартовал пилотный проект

мужчина, женщина, парк, уборка
Центр пробации изменяет подход к общественным работам как виду наказания. / Freepik

В Украине стартовал пилотный проект Центра пробации, изменяющий суть общественных работ как вида наказания. Внедряется новая модель, базирующаяся на европейских подходах. Правонарушителей привлекают к работам, где они могут быть очень эффективными.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Планируется не просто направить правонарушителей на уборку территорий, а построить четкую, контролируемую систему, в которой каждый участник от предприятия до клиента пробации действует в пределах понятных правил.

Центр пробации теперь будет самостоятельно искать организации, нуждающиеся в работниках, проверяет их, заключает договоры и направляет туда людей, которые по решению суда получили наказание в виде общественных работ.

По новой модели будет внедрен индивидуальный подход: правонарушителей привлекают к работам, где они могут быть максимально эффективными (учитывать их навыки и опыт).

Разработчики проекта учли опыт европейских стран, включая Нидерланды.

"Если раньше общественные работы ограничивались только коммунальными предприятиями, то теперь круг партнеров расширяется. Речь идет не только о благоустройстве, но и об участии в работе, например, организаций, занимающихся развитием инфраструктуры государства и готовых взаимодействовать в рамках данной услуги", — говорится в сообщении Минюста.

В настоящее время инициатива введена в Киеве и области. В случае успеха проект масштабируется по всей Украине.

Напомним, в марте 2025 года нехватка кадров из-за мобилизации и выезда работников за границу стала наибольшим препятствием для ведения бизнеса в Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук