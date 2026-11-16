Цены на газ в Европе снизились благодаря рекордным поставкам из США и прогнозу потепления

Цены на природный газ в Европе пошли вниз, поскольку трейдеры оценивали рекордный экспорт топлива из США на фоне длительной обеспокоенности ограниченными зимними запасами на континенте. Эталонные фьючерсы падали в течение дня на 6,2% после роста более чем на 6% на прошлой неделе, а по состоянию на 13:41 по времени Амстердама нидерландские фьючерсы в месяц вперед торговались с понижением на 5,3% — на уровне 86,10 евро за мегаватт-час.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Снижению котировок способствовало сразу несколько рыночных и погодных факторов.

Рекордное предложение из США. Американские проекты нарастили добычу до нового максимума, увеличивая объемы поставок газа на мировой рынок.

Погодный фактор и спрос в Азии. В ближайшие дни в Европе ожидается более мягкая погода, что может сдержать спрос на отопление, а напряженность на рынке дополнительно ослабляется из-за пассивности крупных импортеров в Азии.

Новая добыча в Британии. В Великобритании начались поставки газа с недавно одобренного месторождения Jackdaw, которое будет покрывать около 2% годового спроса страны и усилит безопасность поставок этой зимой.

Риски низких запасов и напряженность на Ближнем Востоке

Несмотря на текущее удешевление, рынок остается уязвимым к скачкам цен из-за ожидаемых волн похолодания позже этого месяца и дефицита топлива в хранилищах. Заполненность европейских газовых хранилищ составляет менее 71%, что существенно ниже среднего пятилетнего сезонного показателя в 89%, и это делает регион чувствительным к морозам.

Старшая энергетическая стратегия Rabobank Флоренс Шмидт отметила, что рынок остается тесно связан с волатильностью из-за зимнего спроса, хотя ситуация с предложением улучшается. В то же время, аналитики Timera Energy подчеркнули, что зимний баланс рынка будет зависеть от погоды, перебоев в поставках и изменения настроений участников торгов.

Дополнительное давление на цены продолжает оказывать нестабильность на Ближнем Востоке, где в выходные Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне, несмотря на заявления об открытости пути к завершению конфликта, а также продолжаются атаки на суда в Ормужском проливе и вблизи нее. Из-за неразрешенного конфликта и связанных с ним перебоев поставок стоимость газа в Европе, вероятно, будет удерживаться на повышенном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что газ в Европе дорожает после двухнедельного минимума. Тогда фьючерсы на месячный срок в Нидерландах выросли на 1,6% — до 89,52 евро за мегаватт-час после трехдневного падения, которое снизило стоимость топлива более чем на 15%.