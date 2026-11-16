UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Цены на газ в Европе снизились благодаря рекордным поставкам из США и прогнозу потепления

газ, трубы
Цены на газ в Европе снизились благодаря рекордным поставкам из США и прогнозу потепления / Shutterstock

Цены на природный газ в Европе пошли вниз, поскольку трейдеры оценивали рекордный экспорт топлива из США на фоне длительной обеспокоенности ограниченными зимними запасами на континенте. Эталонные фьючерсы падали в течение дня на 6,2% после роста более чем на 6% на прошлой неделе, а по состоянию на 13:41 по времени Амстердама нидерландские фьючерсы в месяц вперед торговались с понижением на 5,3% — на уровне 86,10 евро за мегаватт-час.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Снижению котировок способствовало сразу несколько рыночных и погодных факторов.

  • Рекордное предложение из США. Американские проекты нарастили добычу до нового максимума, увеличивая объемы поставок газа на мировой рынок.
  • Погодный фактор и спрос в Азии. В ближайшие дни в Европе ожидается более мягкая погода, что может сдержать спрос на отопление, а напряженность на рынке дополнительно ослабляется из-за пассивности крупных импортеров в Азии.
  • Новая добыча в Британии. В Великобритании начались поставки газа с недавно одобренного месторождения Jackdaw, которое будет покрывать около 2% годового спроса страны и усилит безопасность поставок этой зимой.

Риски низких запасов и напряженность на Ближнем Востоке

Несмотря на текущее удешевление, рынок остается уязвимым к скачкам цен из-за ожидаемых волн похолодания позже этого месяца и дефицита топлива в хранилищах. Заполненность европейских газовых хранилищ составляет менее 71%, что существенно ниже среднего пятилетнего сезонного показателя в 89%, и это делает регион чувствительным к морозам.

Старшая энергетическая стратегия Rabobank Флоренс Шмидт отметила, что рынок остается тесно связан с волатильностью из-за зимнего спроса, хотя ситуация с предложением улучшается. В то же время, аналитики Timera Energy подчеркнули, что зимний баланс рынка будет зависеть от погоды, перебоев в поставках и изменения настроений участников торгов.

Дополнительное давление на цены продолжает оказывать нестабильность на Ближнем Востоке, где в выходные Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне, несмотря на заявления об открытости пути к завершению конфликта, а также продолжаются атаки на суда в Ормужском проливе и вблизи нее. Из-за неразрешенного конфликта и связанных с ним перебоев поставок стоимость газа в Европе, вероятно, будет удерживаться на повышенном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что газ в Европе дорожает после двухнедельного минимума. Тогда фьючерсы на месячный срок в Нидерландах выросли на 1,6% — до 89,52 евро за мегаватт-час после трехдневного падения, которое снизило стоимость топлива более чем на 15%.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности