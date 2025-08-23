Запланована подія 2

Цены на молочную продукцию экстра-класса в июле впервые выросли с начала года

Цены на молочную продукцию экстра класса выросли

Во второй половине июля 2025 г. в Украине впервые с начала года началось повышение цен на молочную продукцию экстра сорта. К концу месяца средняя цена достигла 16,7 грн за килограмм, тогда как среднемесячный показатель июля составил 16,5 грн за килограмм.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Союза молочных предприятий Украины.

В гривневом измерении уровень июльских цен оказался на 18% ниже показателей декабря 2024 года и на 1,5% ниже, чем в сентябре того же года. В то же время, он на 18,5% превышал уровень июня 2024 года и на 9% — декабря 2023-го.

Если оценивать динамику в евро, средняя июльская цена (по отечественному базису) составила менее 34 евро за 100 кг. Это значительно ниже уровня марта (€37,4), февраля (€40) и декабря 2024 года (€45,7). В то же время, девальвация гривны в июле усилила давление на рынок. В пересчете на евробазис средняя цена составила €39,5 за 100 кг, что меньше, чем в марте (44 евро), феврале (47 евро) и декабре 2024 года (53,7 евро). Таким образом, уровень июля соответствовал показателям августа 2024 года.

В пересчете на евро и евробазис июльские цены были на 26% ниже, чем в декабре 2024 года, и на 7,5% ниже сентябрьских. Вместе с этим они превышали уровень июля 2024 года на 5% и декабря 2023-го на 10%.

Соотношение внутренних цен со средними европейскими показателями в июле 2025 составило 75% от среднего уровня стран ЕС и 74,5% — от уровня Польши. Такой баланс между украинскими и европейскими ценами впервые был зафиксирован с апреля 2023 года.

На мировом рынке наблюдалась схожая тенденция. В США в июле цены снизились ниже €41, в Бразилии они удерживались около €41,5, а в Новой Зеландии снова упали ниже €40.

Напомним, в июне   в Украине подешевели   молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, кисломолочный сыр и сыр Сулугуни, в то время как остальные молочные продукты подорожали.

Автор:
Татьяна Гойденко