Цены на молочные продукты растут медленнее из-за падения спроса

Цены на молочные продукты в Украине остаются высокими, их рост замедлился из-за сокращения продаж, вызванного снижением покупательной способности населения.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Какие цены на молочные продукты в Украине

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% стоит 54,79 грн/кг, что на 66 коп. (-1%) меньше, чем в прошлом месяце, но на 10,50 грн (+19%) больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 66,95 грн. за кг, что на 45 коп. (+0,7%) больше месяца назад и на 14,33 грн. (+21%) дороже, чем в прошлом году.

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 161,89 грн за кг, что на 2,40 грн (+1,5%) больше, чем в прошлом месяце. По сравнению с прошлым годом, ее цена выросла на 37,74 грн (+23%).

Средняя цена на питьевой йогурт в пластиковых бутылках, пленке или картонных коробках составила 103,62 грн за кг, что на 1,66 грн (+1,6%) больше, чем в предыдущем месяце и на 16,02 грн (+15) %) больше по сравнению с прошлым годом.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 161,09 грн. за кг на 3,35 грн. (+2,1%) больше по отношению к концу декабря 2024 года и на 29,24 грн. (+18%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на кисломолочный сыр жирностью 9% составила 264,72 грн за кг, что на 3,31 грн (+1,2%) больше, чем в предыдущем месяце и на 50,07 грн (+19%) выше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Сливочное масло жирностью 73% отечественного производства в среднем стоит 546,71 грн. за кг на 5,74 грн. (+1%) больше, чем в прошлом месяце и на 156,49 грн. (+29%) дороже, чем в прошлом году.

Средняя цена на сыр "Украинский" жирностью 50% составляет 530,20 грн/кг. По сравнению с предыдущим месяцем его стоимость выросла на 3,63 грн (+1%), а по отношению к прошлому году – на 91,97 грн (+17%).

Средняя цена на сыр "Голландский" жирностью 45% составляет 531,41 грн/кг. По сравнению с предыдущим месяцем его стоимость выросла на 15,62 грн (+3%), а по отношению к прошлому году – на 98,49 грн (+19%).

Средняя цена на сыр Маасдама жирностью 45% отечественного производства составила 654,59 грн. за кг на 34,68 грн. (-5,3%) меньше месяца назад. Сыр стоит на 146,20 грн. (+22%) больше, чем в прошлом году.

Средняя цена на сыр "Гауда" жирностью 45% украинских производителей составляет 553,54 грн за кг, что на 23,10 грн (+4%) больше, чем в предыдущем месяце, и на 105,41 грн (+19%) выше по сравнению с прошлым годом.

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 555,72 грн. за кг. Сыр подорожал на 27,25 грн. (+4,9%) по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе закупочные цены на молоко-сырье снизились из-за ограниченного спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий Украины, что привело к избытку молока на внутреннем рынке. Также наблюдалось сокращение экспорта молочной продукции во время новогодних праздников, когда активность на мировом рынке традиционно падает.

Рост цен на продукцию отечественных сыроделов способствовал увеличению импорта сыров в Украину. В декабре был зафиксирован рекордный объем импорта сыра за весь 2024 год.

Напомним, в начале января цены на молоко-сырье в Украине снизились из-за уменьшения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло из-за ограничения покупательной способности населения и уменьшения спроса на молочные продукты на внутреннем рынке.