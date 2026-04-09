Цены на морковь в Украине падают из-за активных продаж из хранилищ

Цены на морковь упали / Pixabay

Цены на морковь в Украине продолжают снижаться: на этой неделе фермеры предлагают овощи на 11% дешевле, чем на прошлой неделе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Какие цены на морковь?

На этой неделе на украинском рынке корнеплодов наблюдалось дальнейшее снижение цен на морковь. Основной причиной стало начало активных продаж продукции из хранилищ.

Фермеры предлагают морковь в среднем на 11% дешевле недели назад. Текущие цены составляют 8–14 грн/кг ($0,18–0,32/кг) в зависимости от качества и объема партий.

По словам производителей, на рынок давит рост предложения моркови среднего и низкого качества. К началу весны 2026 качество этих овощей в хранилищах значительно ухудшилось, поэтому фермеры вынуждены распродавать имеющиеся запасы. В то же время, владельцы высококачественной моркови, которые могут хранить продукцию, часто откладывают продажи, ожидая стабилизации цен.

Сегодня цены на морковь в Украине уже на 64% ниже, чем в начале марта 2025 года. Большинство участников рынка прогнозируют дальнейшую стагнацию из-за низкой торговой активности в сегменте.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.

Автор:
Ольга Опенько