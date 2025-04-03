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Цены на морковь в Украине снижаются, несмотря на ограниченное предложение
В Украине начали снижаться цены на морковь, хотя ее предложение на рынке остается ограниченным.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Основной причиной удешевления является снижение спроса, а также увеличение предложения некондиционной продукции, которую фермеры стремятся продать как можно скорее.
Сколько стоит морковь
По данным ежедневного мониторинга, в настоящее время цены на морковь в украинских хозяйствах составляют 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Это примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Фермеры вынуждены снижать цены на морковь из-за ряда факторов. В первую очередь, спрос на эту продукцию остается сдержанным, что не позволяет аграриям удерживать высокий уровень стоимости. Одновременно с этим качество хранящейся в хранилищах моркови постепенно ухудшается, что заставляет производителей активнее продавать ее, чтобы избежать потерь.
Кроме того, запасы моркови в хозяйствах сокращаются, однако даже этот фактор не способствует росту цен, поскольку предложение некондиционной продукции на рынке остается значительным.
Несмотря на текущее снижение стоимости, цены на морковь сейчас в 3,5 раза выше, чем в апреле 2024 года. Это свидетельствует о существенном росте ценового уровня за последний год, даже с учетом сезонных колебаний.
Добавим, что в последней декаде марта морковь продавали по цене 25-32 грн/кг.