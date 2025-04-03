Цены на морковь в Украине снижаются, несмотря на ограниченное предложение

В Украине начали снижаться цены на морковь, хотя ее предложение на рынке остается ограниченным.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Основной причиной удешевления является снижение спроса, а также увеличение предложения некондиционной продукции, которую фермеры стремятся продать как можно скорее.

Сколько стоит морковь

По данным ежедневного мониторинга, в настоящее время цены на морковь в украинских хозяйствах составляют 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Это примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Фермеры вынуждены снижать цены на морковь из-за ряда факторов. В первую очередь, спрос на эту продукцию остается сдержанным, что не позволяет аграриям удерживать высокий уровень стоимости. Одновременно с этим качество хранящейся в хранилищах моркови постепенно ухудшается, что заставляет производителей активнее продавать ее, чтобы избежать потерь.

Кроме того, запасы моркови в хозяйствах сокращаются, однако даже этот фактор не способствует росту цен, поскольку предложение некондиционной продукции на рынке остается значительным.

Несмотря на текущее снижение стоимости, цены на морковь сейчас в 3,5 раза выше, чем в апреле 2024 года. Это свидетельствует о существенном росте ценового уровня за последний год, даже с учетом сезонных колебаний.

Добавим, что в последней декаде марта морковь продавали по цене 25-32 грн/кг.