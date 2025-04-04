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Цены на помидоры в Украине резко снижаются: сколько стоит килограмм
На этой неделе в Украине снова подешевели импортные помидоры.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Какие цены на помидоры
По данным ежедневного мониторинга проекта, по состоянию на сегодняшний день тепличные томаты из Турции продаются по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.
В результате импортные помидоры в Украине продаются в среднем на 19% дешевле, чем в начале апреля 2024 года.
Причины удешевления
Темпы сбыта турецких томатов значительно замедлились, тогда как предложение, напротив, выросло. При таких условиях продавцы решили и дальше снижать отпускные цены на имеющиеся объемы овощей, чтобы предотвратить накопление нереализованной продукции на складах оптовых компаний.
Производители томатов в Украине
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.