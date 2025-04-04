Цены на помидоры в Украине резко снижаются: сколько стоит килограмм

На этой неделе в Украине снова подешевели импортные помидоры.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на помидоры

По данным ежедневного мониторинга проекта, по состоянию на сегодняшний день тепличные томаты из Турции продаются по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.

В результате импортные помидоры в Украине продаются в среднем на 19% дешевле, чем в начале апреля 2024 года.

Причины удешевления

Темпы сбыта турецких томатов значительно замедлились, тогда как предложение, напротив, выросло. При таких условиях продавцы решили и дальше снижать отпускные цены на имеющиеся объемы овощей, чтобы предотвратить накопление нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: