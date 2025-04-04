Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,03

EUR

45,85

+1,22

Наличный курс:

USD

41,05

40,90

EUR

45,50

45,20

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на помидоры в Украине резко снижаются: сколько стоит килограмм

помидоры, цены
Томаты продаются по 65-85 грн/кг.

На этой неделе в Украине снова подешевели импортные помидоры.

 

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на помидоры

По данным ежедневного мониторинга проекта, по состоянию на сегодняшний день тепличные томаты из Турции продаются по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.

В результате импортные помидоры в Украине продаются в среднем на 19% дешевле, чем в начале апреля 2024 года.

Фото 2 — Цены на помидоры в Украине резко снижаются: сколько стоит килограмм

Причины удешевления

Темпы сбыта турецких томатов значительно замедлились, тогда как предложение, напротив, выросло. При таких условиях продавцы решили и дальше снижать отпускные цены на имеющиеся объемы овощей, чтобы предотвратить накопление нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Ольга Опенько