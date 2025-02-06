Цены на продукты в Украине: что ждет покупателей в ближайшем будущем

По предварительным прогнозам, до начала нового урожая в Украине предпосылок для повышения цен на продовольствие пока нет.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга в Медиацентре Украины.

По его словам, после осеннего удорожания продуктов питания ситуация на рынке стабилизировалась. В частности, цены на яйца снизились, а овощи для борща подорожали не так быстро, как ожидалось.

"По состоянию на сегодняшний день мы, с точки зрения анализа текущей ситуации, предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что урожай, который есть, зафиксирован, он дальше не влияет на изменение. Есть фактор форс-мажорный, который может влиять, — это энергообеспечение, но надеемся, что вся система".

Он добавил, что продолжается как экспортная торговля, так и импортная, и если где-то возникает промежуточный краткосрочный дефицит, то он может закрыться импортом, цена которого эквивалентна текущим ценам. Высоцкий прогнозирует, что в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.

"Если урожай будет больше, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4-5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей".

Высоцкий также отметил, что сейчас есть определенная стабильность на рынке молочных продуктов. По его словам, в следующие несколько месяцев ситуация по ценам будет положительной.

Стоит отметить, что в 2024 году по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали овощи борщового набора. В то же время свинина и сало стали дешевле.