Цены на раннюю капусту в Украине продолжают падать: причины

В Украине идет снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Основными факторами удешевления стали сезонный рост предложения нового урожая и слабый спрос на продукцию.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на капусту

На сегодняшний день в Украине продолжается снижение цен на белокочанную капусту нового урожая.

В настоящее время ее реализуют в пределах 24–32 грн/кг ($0,58–0,77/кг), что в среднем на 20% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной удешевления фермеры называют избыточное предложение на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты, что привело к насыщению рынка продукцией.

В то же время, несмотря на актуальное снижение, цены на раннюю капусту нового урожая остаются в 3,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые известные производители капусты в Украине

"ВПК-Агро" — лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.