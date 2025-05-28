Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

47,31

+0,02

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,30

47,15

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на раннюю капусту в Украине продолжают падать: причины

капуста
Почему дешевеет капуста в Украине. / Depositphotos

В Украине идет снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Основными факторами удешевления стали сезонный рост предложения нового урожая и слабый спрос на продукцию.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на капусту

На сегодняшний день в Украине продолжается снижение цен на белокочанную капусту нового урожая.

В настоящее время ее реализуют в пределах 24–32 грн/кг ($0,58–0,77/кг), что в среднем на 20% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной удешевления фермеры называют избыточное предложение на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты, что привело к насыщению рынка продукцией.

В то же время, несмотря на актуальное снижение, цены на раннюю капусту нового урожая остаются в 3,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые известные производители капусты в Украине

  • "ВПК-Агро" — лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. сахарной кукурузы.
  • ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.
  • Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме овощных культур компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.
Автор:
Ольга Опенько