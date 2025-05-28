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Цены на раннюю капусту в Украине продолжают падать: причины
В Украине идет снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Основными факторами удешевления стали сезонный рост предложения нового урожая и слабый спрос на продукцию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Какие цены на капусту
На сегодняшний день в Украине продолжается снижение цен на белокочанную капусту нового урожая.
В настоящее время ее реализуют в пределах 24–32 грн/кг ($0,58–0,77/кг), что в среднем на 20% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Основной причиной удешевления фермеры называют избыточное предложение на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты, что привело к насыщению рынка продукцией.
В то же время, несмотря на актуальное снижение, цены на раннюю капусту нового урожая остаются в 3,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самые известные производители капусты в Украине
- "ВПК-Агро" — лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. сахарной кукурузы.
- ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.
- Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме овощных культур компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.