Цены на семена подсолнечника в Украине продолжают снижаться: какая стоимость на рынке

подсолнечник, поле, дорога
Цены на семена подсолнечника в Украине снизились. / Freepik

На украинском внутреннем рынке подсолнечника в течение прошлой недели сохранялась понижательная ценовая динамика, хотя скорость падения цен несколько замедлилась. Это произошло на фоне частичного обновления цен в секторе подсолнечного масла. Закупка подсолнечника переработчиками в основном производилась по ценам в пределах 26200-27300 грн/т СРТ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию АПК Информ.

Факторы давления

Однако следует отметить, что декларативные цены спроса варьировались в значительно более широком диапазоне, что зависело от региона, сроков поставки и качественных показателей культуры.

Давление на цены в секторе подсолнечника добавили следующие факторы:

  • дальнейшее снижение стоимости сои из-за сезонного увеличения ее предложения и ограниченного экспорта;
  • ряд компаний все еще продолжает переработку рапса, запасы которого удалось пополнить после введения экспортных пошлин. Это позволяло переработчикам не увеличивать цены на подсолнечник.

Сбор урожая

Несмотря на ценовые факторы, уборочная кампания подсолнечника значительно отстает от прошлогодних показателей. По состоянию на 25 сентября обмолочено всего 44% площадей от запланированных, тогда как на эту же дату в 2024 году было обмолочено 66%. Меньшее предложение по сравнению с прошлым годом пока не смогло перевесить ценовые факторы давления.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается жатва подсолнечника, но из-за обильных осадков на западе и севере страны они замедлились. Это создает дефицит сырья и поддерживает высокие цены на подсолнечник.

Автор:
Татьяна Ковальчук