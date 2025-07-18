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Цены на свинину растут из-за обстрелов и сезонного дефицита

свинина
Сколько стоит свинина в Украине.

В середине июля цены на свиней выросли на 1,1% — до 94,5 грн/кг в среднем. Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание из-за сезонного сокращения предложения и риска безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ).

Какие цены на свинину?

В середине июля на украинском рынке живца свиней зафиксирован рост цен после нескольких недель стабильности. Торги в прошлую пятницу завершились повышением закупочных цен на 1–2 грн/кг. неделей.

Несмотря на удорожание, торговая активность остается умеренной. Из-за усиленной конкуренции между поставщиками охлажденной свинины и угрозы новых обстрелов часть операторов сокращает объемы заготовки во избежание избыточных остатков продукции.

Кроме того, на рынке наблюдается снижение предложения из-за сезонных факторов: уменьшение средней убойной массы животных и снижение объемов товарных партий. Это создает дополнительное давление на цены. Заготовители ожидают, что рост цен продолжится уже на следующей неделе.

Фото 2 — Цены на свинину растут из-за обстрелов и сезонного дефицита

Ранее сообщалось, что производство говядины в Украине упало на 16% по сравнению с прошлым годом.

Автор:
Ольга Опенько