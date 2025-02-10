Цены на топливо 10 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 10 февраля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,06 грн (+3 коп.);

: 60,06 грн (+3 коп.); Бензин А-95 : 56,88 грн (+1 коп.);

: 56,88 грн (+1 коп.); Бензин А-92 : 53,83 грн (-1 коп.);

: 53,83 грн (-1 коп.); Дизельное топливо : 55,27 грн (+2 коп.);

: 55,27 грн (+2 коп.); Газ автомобильный : 37,07 грн (-1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,69 грн;

: 57,69 грн; Бензин А-95 : 55,69 грн;

: 55,69 грн; Бензин А-92 : 53,49 грн;

: 53,49 грн; Дизельное топливо : 54,19 грн;

: 54,19 грн; Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,49 грн;

: 58,49 грн; Бензин А-95 : 56,52 грн;

: 56,52 грн; Дизельное топливо : 54,75 грн;

: 54,75 грн; Газ автомобильный : 36,42 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,86 грн;

: 53,86 грн; Дизельное топливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобильный : 35,23 грн.

Напомним, сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нефть" за 2022-2024 годы уплатила в государственный бюджет почти 12 млрд грн налогов. В частности, в прошлом году их объем вырос на 68% по сравнению с 2023 годом.

Также Delo.ua писало, что компании, входящие в состав группы ОККО, суммарно уплатили 21,1 млрд грн налогов в бюджет и государственные фонды в 2024 году. Это на 5,6 млрд грн, или на 36% больше, чем в 2023 году. Из них 4,72 млрд грн приходится на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование).