Цены на топливо 10 июля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 10 июля 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,20 грн (0 коп.) А-95 58,97 грн (0 коп.) А-92 57,79 грн (0 коп.) ДТ 55,77 грн (+4 коп.) Газ 34,48 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 54,85 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 54,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,94 55,83 33,17 БРСМ-Нафта 54,26 50,86 32,93

Напомним, в четверг, 10 июля, цены на нефть снизились из-за того, что инвесторы восприняли последние заявления президента США Дональда Трампа по поводу тарифов как угрозу для мирового экономического роста. Однако, значительный спрос на бензин в США помог ограничить это падение.