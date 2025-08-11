Цены на топливо 11 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 11 августа 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,56 грн (-1 коп.) А-95 58,96 грн (-1 коп.) А-92 58,25 грн (+13 коп.) ДТ 56,08 грн (+1 коп.) Газ 34,41 грн (-4 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 63,14 59,16 58,66 56,16 33,99 SOCAR 63,99 60,82 57,82 33,81 AMIC 61,99 58,86 55,86 33,08 БРСМ-Нафта 54,12 50,96 32,70

Напомним, цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в понедельник, продолжив падение более чем на 4% на прошлой неделе. Инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Россией, запланированных на 15 августа, в ходе которых президенты Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать прекращение войны в Украине.