Цены на топливо 11 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 11 августа 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,56 грн (-1 коп.)
|А-95
|58,96 грн (-1 коп.)
|А-92
|58,25 грн (+13 коп.)
|ДТ
|56,08 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,41 грн (-4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|63,14
|59,16
|58,66
|56,16
|33,99
|SOCAR
|63,99
|60,82
|57,82
|33,81
|AMIC
|61,99
|58,86
|55,86
|33,08
|БРСМ-Нафта
|54,12
|50,96
|32,70
Напомним, цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в понедельник, продолжив падение более чем на 4% на прошлой неделе. Инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Россией, запланированных на 15 августа, в ходе которых президенты Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать прекращение войны в Украине.