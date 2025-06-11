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Цены на топливо 11 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Актуальные цены на топливо 11 июня 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 11 июня 2025 года (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 59,51 грн (+62 коп.)
А-95 54,97 грн (+38 коп.)
А-92 52,31 грн (+32 коп.)
ДТ 52,49 грн (0 коп.)
Газ 34,21 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ
OKKO 61,99 58,99 55,99 35,99
UPG 57,80 54,80 50,90 34,02
WOG 61,99 58,99 55,99 35,98
УКРНАФТА 57,49 54,49 52,49 50,99 32,99
SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81
AMIC 57,16 54,91 52,83 33,32
БРСМ-Нафта 50,92 48,99 32,60

Напомним, в 2024 году Украина впервые полностью использовала квоту на экспорт биоэтанола в Европейский Союз, отгрузив 99,3 тыс. тонн продукции. При этом частные производители обеспечили 62% от общего объема поставок, а три частных завода — 38% экспорта.

Автор:
Татьяна Бессараб