Цены на топливо 11 сентября 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 11 сентября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,30 грн (+1 коп.) А-95 58,78 грн (+1 коп.) А-92 57,00 грн (+3 коп.) ДТ 55,93 грн (+1 коп.) Газ 34,42 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 33,48 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,35 БРСМ-Нафта 54,02 50,76 32,68

Напомним, индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок из-за роста рисков, вызванных разногласиями в санкционной политике США и Европейского Союза.