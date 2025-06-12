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Цены на топливо 12 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 июня 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,60 грн (+9 коп.)
|А-95
|55,16 грн (+19 коп.)
|А-92
|52,38 грн (+8 коп.)
|ДТ
|52,50 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,18 грн (-3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|55,99
|35,99
|UPG
|57,80
|54,80
|50,90
|34,02
|WOG
|61,99
|58,99
|55,99
|35,98
|УКРНАФТА
|57,49
|54,49
|52,49
|50,99
|32,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,66
|55,38
|52,83
|33,21
|БРСМ-Нафта
|51,29
|48,99
|32,62
Напомним, в 2024 году Украина впервые полностью использовала квоту на экспорт биоэтанола в Европейский Союз, отгрузив 99,3 тыс. тонн продукции. При этом частные производители обеспечили 62% от общего объема поставок, а три частных завода — 38% экспорта.