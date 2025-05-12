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Цены на топливо 12 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Актуальные цены на топливо 12 мая 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 12 мая 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 58,69 грн (0 коп.)
А-95 54,63 грн (0 коп.)
А-92 51,98 грн (+1 коп.)
ДТ 53,39 грн (0 коп.)
Газ 35,25 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ
OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99
UPG 55,40 52,90 51,40 34,52
WOG 60,99 57,99 56,99 36,98
УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 51,99 33,99
SOCAR 59,82 56,66 55,82 36,98
AMIC 57,82 55,54 54,15 34,62
БРСМ-Нафта 50,86 49,38 33,51

Ранее мы писали, что цены на нефть выросли в понедельник, 12 мая, после того как США и Китай сообщили о положительных сдвигах в своих торговых переговорах.

Автор:
Татьяна Бессараб