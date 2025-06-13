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Цены на топливо 13 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

АЗС, бензин
Актуальные цены на топливо 13 июня 2025/Pexels

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 13 июня 2025 года (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 59,81 грн (+21 коп.)
А-95 55,33 грн (+17 коп.)
А-92 52,80 грн (+41 коп.)
ДТ 52,49 грн (-1 коп.)
Газ 34,17 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 61,99 58,99 55,99 35,99
UPG 58,90 55,90 50,90 34,02
WOG 61,99 58,99 55,99 35,98
УКРНАФТА 57,99 54,99 52,99 50,99 32,99
SOCAR 60,82 57,66 54,82 35,81
AMIC 57,66 55,44 52,83 33,16
БРСМ-Нафта 51,66 48,99 32,57

Напомним, в пятницу, 13 июня, цены на нефть выросли более чем на 13% на фоне уведомлений об ударах Израиля по Ирану. Это стало самым высоким скачком за последние месяцы и привело к опасениям возможных перебоев в поставке сырья.

Автор:
Татьяна Бессараб