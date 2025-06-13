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Цены на топливо 13 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 июня 2025 года (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,81 грн (+21 коп.)
|А-95
|55,33 грн (+17 коп.)
|А-92
|52,80 грн (+41 коп.)
|ДТ
|52,49 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,17 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|55,99
|35,99
|UPG
|58,90
|55,90
|50,90
|34,02
|WOG
|61,99
|58,99
|55,99
|35,98
|УКРНАФТА
|57,99
|54,99
|52,99
|50,99
|32,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,66
|55,44
|52,83
|33,16
|БРСМ-Нафта
|51,66
|48,99
|32,57
Напомним, в пятницу, 13 июня, цены на нефть выросли более чем на 13% на фоне уведомлений об ударах Израиля по Ирану. Это стало самым высоким скачком за последние месяцы и привело к опасениям возможных перебоев в поставке сырья.