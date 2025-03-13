Цены на топливо 13 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 13 марта 2025 (четверг), в Украине средние цены на топливо несущественно изменились.

Бензин А-95 премиум: 60,26 грн (+1 коп.);

60,26 грн (+1 коп.); Бензин А-95: 56,72 грн (+1 коп.);

56,72 грн (+1 коп.); Бензин А-92: 53,73 грн (+5 коп.);

53,73 грн (+5 коп.); Дизельное топливо: 55,23 грн (+1 коп.);

55,23 грн (+1 коп.); Газ автомобильный: 36,97 грн (+2 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;

62,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельное топливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;

58,00 грн; Бензин А-95: 56,00 грн;

56,00 грн; Дизельное топливо: 55,00 грн;

55,00 грн; Газ автомобильный: 37,02 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;

62,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельное топливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум: 57,39 грн;

57,39 грн; Бензин А-95: 55,39 грн;

55,39 грн; Бензин А-92 : 53,39 грн;

: 53,39 грн; Дизельное топливо: 54,39 грн;

54,39 грн; Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум: 62,32 грн;

62,32 грн; Бензин А-95: 59,49 грн;

59,49 грн; Дизельное топливо: 57,99 грн;

57,99 грн; Газ автомобильный: 37,99 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;

58,99 грн; Бензин А-95: 56,49 грн;

56,49 грн; Дизельное топливо: 54,83 грн;

54,83 грн; Газ автомобильный: 36,21 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95: 53,82 грн;

53,82 грн; Дизельное топливо: 50,38 грн;

50,38 грн; Газ автомобильный: 35,32 грн.

Напомним, 13 марта цены на нефть снова снизились, после предыдущего роста, вызванного неожиданно большим сокращением запасов бензина в США. Несмотря на увеличение запасов сырой нефти, запасы бензина в США упали на значительные 5,7 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозируемое уменьшение на 1,9 миллиона баррелей. Также наблюдалось неожиданно большое сокращение запасов дистиллята.