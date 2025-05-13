- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 13 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 мая 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,69 грн (0 коп.)
|А-95
|54,60 грн (-3 коп.)
|А-92
|51,96 грн (-2 коп.)
|ДТ
|53,35 грн (-4 коп.)
|Газ
|35,25 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|52,90
|51,40
|34,50
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|36,98
|AMIC
|57,49
|55,25
|53,86
|34,46
|БРСМ-Нафта
|50,92
|49,38
|33,54
Ранее мы писали, что цены на нефть выросли, после того как США и Китай сообщили о положительных сдвигах в своих торговых переговорах.