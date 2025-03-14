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Цены на топливо 14 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 14 марта 2025 (пятница), в Украине средние цены на горючее незначительно изменились.
- Бензин А-95 премиум: 60,24 грн (-3 коп.);
- Бензин А-95: 56,67 грн (-6 коп.);
- Бензин А-92: 53,70 грн (-3 коп.);
- Дизельное топливо: 55,20 грн (-3 коп.);
- Газ автомобильный: 36,95 грн (-2 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельное топливо: 55,00 грн;
- Газ автомобильный: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 57,44 грн;
- Бензин А-95: 55,44 грн;
- Бензин А-92: 53,44 грн;
- Дизельное топливо: 54,44 грн;
- Газ автомобильный: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,82 грн;
- Газ автомобильный: 37,82 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельное топливо: 54,83 грн;
- Газ автомобильный: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,76 грн;
- Дизельное топливо: 50,44 грн;
- Газ автомобильный: 35,32 грн.
Напомним, в феврале в Украину было импортировано 395 тысяч. т дизельного топлива, являющегося одним из самых низких показателей в новейшей истории украинского топливного рынка. За первые два месяца года произошло снижение импорта дизельного топлива на 10% по отношению к аналогичному периоду 2024-го и стали неприятным сюрпризом для топливного рынка.