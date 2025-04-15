Цены на топливо 15 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 15 апреля 2025 (вторник ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,68 грн (-8 коп.) А-95 55,11 грн (-11 коп.) А-92 52,79 грн (-13 коп.) ДТ 53,78 грн (-7 коп.) Газ 35,47 грн (-12 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,54 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,78 54,44 35,28 БРСМ-Нафта 52,12 49,34 33,99

Напомним, в понедельник, 14 апреля, цены на нефть ощутимо выросли, что произошло на фоне обнародованных китайских данных о значительном увеличении импорта сырой нефти в марте. В то же время эскалация торговой напряженности между США и Китаем вызвала обеспокоенность по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на горючее.