Цены на топливо 15 июля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 15 июля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Сегодня, 14 июля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 60,00 грн (0 коп.) А-95 59,01 грн (+0 коп.) А-92 57,78 грн (-1 коп.) ДТ 53,48 грн (+5 коп.) Газ 34,47 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 54,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,88 55,81 33,17 54,52 50,96 33,00

Заметим, эксперты ожидают удорожания цены на бензин и дизель в Украине как в группе, так и на АЗС уже в ближайшие недели. А вот цена автогаза будет оставаться стабильной на фоне стабильных цен в Средиземноморье. Детальнее о том, какими будут цены на АЗС, читайте в материале Delo.ua.