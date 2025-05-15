Цены на топливо 15 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 15 мая 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,69 грн (+1 коп.) А-95 54,62 грн (+1 коп.) А-92 51,98 грн (+2 коп.) ДТ 52,85 грн (-19 коп.) Газ 35,21 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 55,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 36,81 AMIC 57,49 55,25 53,83 34,46 БРСМ-Нафта 50,99 49,12 33,60

Напомним, 15 мая цены на нефть снизились примерно на 2 доллара из-за ожиданий возможного ядерного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, что могло бы привести к отмене санкций. Дополнительно на инвесторов давило неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, вызывая опасения по поводу излишка предложения.