- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 16 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 апреля 2025 (среда ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,66 грн (-3 коп.)
|А-95
|55,11 грн (-1 коп.)
|А-92
|52,79 грн (-5 коп.)
|ДТ
|53,76 грн (-2 коп.)
|Газ
|35,47 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,54
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,78
|54,41
|35,28
|БРСМ-Нафта
|52,19
|49,34
|34,00
Напомним, доход России от продажи нефти упал до самого низкого уровня с середины 2023 года, поскольку экспорт уменьшается, а цены на нефтепродукты снижаются на фоне торговой войны между США и Китаем.