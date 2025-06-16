Цены на топливо 16 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 16 июня 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 60,80 грн (+99 коп.) А-95 56,28 грн (+95 коп.) А-92 54,01 грн (+1,22 грн) ДТ 53,06 грн (+57 коп.) Газ 34,16 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 62,99 59,99 56,99 35,99 UPG 59,50 56,50 51,50 34,02 WOG 62,99 59,99 56,99 35,98 УКРНАФТА 59,49 56,49 54,49 51,49 32,99 SOCAR 61,82 58,66 55,82 35,65 AMIC 58,82 56,46 53,31 33,16 БРСМ-Нафта 52,42 49,19 32,56

Напомним, в понедельник цены на нефть демонстрируют волатильность после скачка на 7% в пятницу. Причиной стала эскалация военного противостояния между Израилем и Ираном, что вызвало опасение распространения конфликта по всему Ближнему Востоку и вероятного нарушения нефтяного экспорта из региона.