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Цены на топливо 16 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 июня 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|60,80 грн (+99 коп.)
|А-95
|56,28 грн (+95 коп.)
|А-92
|54,01 грн (+1,22 грн)
|ДТ
|53,06 грн (+57 коп.)
|Газ
|34,16 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|62,99
|59,99
|56,99
|35,99
|UPG
|59,50
|56,50
|51,50
|34,02
|WOG
|62,99
|59,99
|56,99
|35,98
|УКРНАФТА
|59,49
|56,49
|54,49
|51,49
|32,99
|SOCAR
|61,82
|58,66
|55,82
|35,65
|AMIC
|58,82
|56,46
|53,31
|33,16
|БРСМ-Нафта
|52,42
|49,19
|32,56
Напомним, в понедельник цены на нефть демонстрируют волатильность после скачка на 7% в пятницу. Причиной стала эскалация военного противостояния между Израилем и Ираном, что вызвало опасение распространения конфликта по всему Ближнему Востоку и вероятного нарушения нефтяного экспорта из региона.