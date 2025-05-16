Цены на топливо 16 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза.

Сегодня, 16 мая 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,69 грн (0 коп.) А-95 54,61 грн (-1 коп.) А-92 51,96 грн (-2 коп.) ДТ 52,74 грн (-11 коп.) Газ 35,20 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 55,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81 AMIC 57,49 55,25 53,41 34,46 БРСМ-Нафта 50,99 49,12 33,55

Напомним, цены на нефть в пятницу, 16 мая оставались стабильными, направляясь ко второму подряд недельному росту благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем, хотя потенциальный возврат иранских поставок ограничивал рост цен.