Цены на топливо 17 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 17 апреля 2025 (четверг ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,67 грн (+1 коп.) А-95 54,86 грн (-25 коп.) А-92 52,78 грн (-1 коп.) ДТ 53,48 грн (-28 коп.) Газ 35,45 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,54 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,78 54,41 35,28 БРСМ-Нафта 52,16 49,34 33,99

Напомним, доход России от продажи нефти упал до самого низкого уровня с середины 2023 года, поскольку экспорт уменьшается, а цены на нефтепродукты снижаются на фоне торговой войны между США и Китаем.