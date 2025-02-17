- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 17 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 февраля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
- Бензин А-95 премиум : 60,07 грн (0 коп.);
- Бензин А-95 : 56,86 грн (-1 коп.);
- Бензин А-92 : 53,77 грн (0 коп.);
- Дизельное топливо : 55,26 грн (0 коп.);
- Газ автомобильный : 37,06 грн (0 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
- Бензин А-95 : 56,00 грн;
- Дизельное топливо : 55,00 грн;
- Газ автомобильный : 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум : 57,69 грн;
- Бензин А-95 : 55,69 грн;
- Бензин А-92 : 53,49 грн;
- Дизельное топливо : 54,19 грн;
- Газ автомобильный : 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
- Бензин А-95 : 59,49 грн;
- Дизельное топливо : 57,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум : 58,66 грн;
- Бензин А-95 : 56,49 грн;
- Дизельное топливо : 54,75 грн;
- Газ автомобильный : 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95 : 53,76 грн;
- Дизельное топливо : 50,40 грн;
- Газ автомобильный: 35,29 грн.
Напомним, цены на нефть отреагировали на сообщения о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, которые могут повлиять на объем поставок и санкционную политику. По словам старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы, в случае достижения договоренностей и ослабления санкций, больше российской нефти может выйти на мировые рынки, что способно негативно повлиять на цены. Однако эксперт также отмечает, что в целом перспективы спроса на нефть остаются стабильными.