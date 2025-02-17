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Цены на топливо 17 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

азс, цены на бензин
Цены на горючее за выходные почти не изменились. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 17 февраля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум : 60,07 грн (0 коп.);
  • Бензин А-95 : 56,86 грн (-1 коп.);
  • Бензин А-92 : 53,77 грн (0 коп.);
  • Дизельное топливо : 55,26 грн (0 коп.);
  • Газ автомобильный : 37,06 грн (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
  • Бензин А-95 : 56,00 грн;
  • Дизельное топливо : 55,00 грн;
  • Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум : 57,69 грн;
  • Бензин А-95 : 55,69 грн;
  • Бензин А-92 : 53,49 грн;
  • Дизельное топливо : 54,19 грн;
  • Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
  • Бензин А-95 : 59,49 грн;
  • Дизельное топливо : 57,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум : 58,66 грн;
  • Бензин А-95 : 56,49 грн;
  • Дизельное топливо : 54,75 грн;
  • Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95 : 53,76 грн;
  • Дизельное топливо : 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,29 грн.

Напомним, цены на нефть отреагировали на сообщения о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, которые могут повлиять на объем поставок и санкционную политику. По словам старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы, в случае достижения договоренностей и ослабления санкций, больше российской нефти может выйти на мировые рынки, что способно негативно повлиять на цены. Однако эксперт также отмечает, что в целом перспективы спроса на нефть остаются стабильными.

Автор:
Татьяна Бессараб