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Цены на топливо 17 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

АЗС
Актуальные цены на горючее 17 июня 2025 года. / Pixabay

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 17 июня 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 60,95 грн (+15 коп.)
А-95 56,49 грн (+21 коп.)
А-92 54,23 грн (+21 коп.)
ДТ 53,36 грн (+31 коп.)
Газ 34,23 грн (+7 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ
OKKO 62,99 59,99 56,99 35,99
UPG 59,90 56,90 52,90 34,02
WOG 62,99 59,99 56,99 35,98
УКРНАФТА 59,49 56,49 54,49 52,49 33,49
SOCAR 61,82 58,66 55,82 35,65
AMIC 58,82 56,49 53,25 33,91
БРСМ-Нафта 52,48 49,46 32,56

Напомним, во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Автор:
Татьяна Бессараб