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Цены на топливо 17 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 июня 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|60,95 грн (+15 коп.)
|А-95
|56,49 грн (+21 коп.)
|А-92
|54,23 грн (+21 коп.)
|ДТ
|53,36 грн (+31 коп.)
|Газ
|34,23 грн (+7 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|62,99
|59,99
|56,99
|35,99
|UPG
|59,90
|56,90
|52,90
|34,02
|WOG
|62,99
|59,99
|56,99
|35,98
|УКРНАФТА
|59,49
|56,49
|54,49
|52,49
|33,49
|SOCAR
|61,82
|58,66
|55,82
|35,65
|AMIC
|58,82
|56,49
|53,25
|33,91
|БРСМ-Нафта
|52,48
|49,46
|32,56
Напомним, во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем.