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Цены на топливо 17 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 марта 2025 (понедельник), в Украине средние цены на топливо существенно изменились.
- Бензин А-95 премиум: 60,45 грн (+21 коп.);
- Бензин А-95: 56,66 грн (-1 коп.);
- Бензин А-92: 53,66 грн (-5 коп.);
- Дизельное топливо: 55,13 грн (-7 коп.);
- Газ автомобильный: 36,93 грн (-2 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 56,50 грн;
- Бензин А-95: 54,50 грн;
- Дизельное топливо: 53,50 грн;
- Газ автомобильный: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 57,47 грн;
- Бензин А-95: 55,47 грн;
- Бензин А-92: 53,47 грн;
- Дизельное топливо: 54,47 грн;
- Газ автомобильный: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,82 грн;
- Газ автомобильный: 37,82 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельное топливо: 54,83 грн;
- Газ автомобильный: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,59 грн;
- Дизельное топливо: 50,18 грн;
- Газ автомобильный: 35,21 грн.
Напомним, в феврале в Украину было импортировано 395 тысяч. т дизельного топлива, являющегося одним из самых низких показателей в новейшей истории украинского топливного рынка. За первые два месяца года произошло снижение импорта дизельного топлива на 10% по отношению к аналогичному периоду 2024-го и стали неприятным сюрпризом для топливного рынка.