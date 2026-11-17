- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Цены на топливо 17 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 ноября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|91,60 грн (+0 коп.)
|А-95
|87,92 грн (-3 коп.)
|А-92
|84,59 грн (-11 коп.)
|ДТ
|101,42 грн (-1,10 грн)
|Газ
|62,22 грн (+17 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|104,90
|64,90
|UPG
|89,90
|86,90
|99,30
|61,90
|WOG
|93,90
|90,90
|104,90
|63,50
|УКРНАФТА
|89,90
|86,90
|84,90
|99,90
|60,90
|SOCAR
|94,90
|91,90
|106,00
|63,90
|AMIC
|89,90
|86,01
|99,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|85,99
|98,55
|59,50
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.