Цены на топливо 18 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 18 апреля 2025 (пятница ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 57,71 грн (-96 коп.) А-95 53,45 грн (-1,41 грн) А-92 52,70 грн (-7 коп.) ДТ 52,19 грн (-1,29 грн) Газ 34,66 грн (-76 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 58,99 52,99 51,99 37,49 UPG 55,40 53,40 51,90 34,54 WOG 58,99 52,99 51,99 34,48 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 55,32 53,25 52,12 35,22 БРСМ-Нафта 51,66 49,34 33,80

Напомним, турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras снова начала покупать российскую нефть Urals в апреле, после того, как в начале года приостановил эти закупки из-за влияния американских санкций.