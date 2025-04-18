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Цены на топливо 18 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 апреля 2025 (пятница ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|57,71 грн (-96 коп.)
|А-95
|53,45 грн (-1,41 грн)
|А-92
|52,70 грн (-7 коп.)
|ДТ
|52,19 грн (-1,29 грн)
|Газ
|34,66 грн (-76 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|58,99
|52,99
|51,99
|37,49
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,54
|WOG
|58,99
|52,99
|51,99
|34,48
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|55,32
|53,25
|52,12
|35,22
|БРСМ-Нафта
|51,66
|49,34
|33,80
Напомним, турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras снова начала покупать российскую нефть Urals в апреле, после того, как в начале года приостановил эти закупки из-за влияния американских санкций.