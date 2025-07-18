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Цены на топливо 18 июля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 июля 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,61 грн (+0 коп.)
|А-95
|58,99 грн (-1 коп.)
|А-92
|58,17 грн (+0 коп.)
|ДТ
|55,98 грн (+0 коп.)
|Газ
|34,43 грн (+1 коп.)
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|58,49
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,88
|55,75
|33,11
|БРСМ-Нафта
|54,19
|50,96
|32,93
Напомним, эксперты ожидают подорожания цены на бензин и дизель в Украине как в группе, так и на АЗС уже в ближайшие недели. А цена автогаза будет оставаться стабильной на фоне стабильных цен в Средиземноморье. Детальнее о том, какими будут цены на АЗС, читайте в материале Delo.ua.